Đằng sau vụ Real Madrid đòi UEFA bồi thường 4,5 tỷ euro vì Super League

Cùng Xoilac tìm hiểu đằng sau vụ Real Madrid đòi UEFA bồi thường 4,5 tỷ euro không phải là một tranh chấp tài chính, mà là đỉnh điểm của cuộc chiến quyền lực về mô hình kinh tế và tương lai bóng đá. Vụ kiện này, với con số khổng lồ, có khả năng vẽ lại bản đồ quyền lực của môn thể thao vua trong nhiều thập kỷ tới.

Bối cảnh cuộc chiến pháp lý

Cuộc đối đầu giữa Real Madrid với UEFA không phải là sự kiện bột phát mà là kết quả của 1 quá trình tích tụ những mâu thuẫn sâu sắc về quyền lợi và tầm nhìn. Sự ra đời European Super League vào tháng 4 năm 2021 chính là phát súng hiệu lệnh cho một cuộc chiến không khoan nhượng, và đơn kiện trị giá 4,5 tỷ euro là bước đi pháp lý quyết liệt nhất, đánh dấu giai đoạn mới trong cuộc đối đầu này.

Nguồn gốc xung đột

Vào đêm Chủ nhật tháng 4 năm 2021, làng bóng đá thế giới rúng động trước thông báo về sự ra đời của một siêu giải đấu mang tên European Super League. Dự án quy tụ 12 CLB danh tiếng nhất châu Âu, bao gồm Big Six từ Anh (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham), cùng ba gã khổng lồ của Tây Ban Nha (Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid) và ba đại diện ưu tú từ Ý (Juventus, Inter Milan, AC Milan).

Chủ tịch Real Madrid, Florentino Pérez, được bổ nhiệm làm chủ tịch đầu tiên của tổ chức này. Mục tiêu ESL là tạo ra một giải đấu giữa tuần, nơi các CLB lớn nhất thi đấu thường xuyên với nhau, hứa hẹn mang lại nguồn doanh thu khổng lồ và ổn định hơn nhiều so với mô hình Champions League của UEFA.

Tuy nhiên, ý tưởng về một giải đấu gần như khép kín, nơi các thành viên sáng lập được đảm bảo suất tham dự vĩnh viễn, đã ngay lập tức vấp phải làn sóng phản đối dữ dội chưa từng có. Người hâm mộ trên khắp châu Âu đã xuống đường biểu tình, các cầu thủ, huấn luyện viên, các liên đoàn bóng đá quốc gia và thậm chí cả các chính phủ cũng đồng loạt lên tiếng chỉ trích.

Trước sức ép khổng lồ từ mọi phía, cùng với những lời đe dọa trừng phạt cứng rắn từ UEFA với FIFA, dự án Super League đã sụp đổ chỉ sau 72 giờ được công bố. Các CLB Anh là những người đầu tiên rút lui, kéo theo sự tan rã của liên minh, chỉ còn lại Real Madrid, Barcelona và Juventus (sau này Juventus cũng rút lui) kiên trì theo đuổi lý tưởng của mình.

Super League đã bị sụp đổ chỉ sau 72h

Phán quyết của Tòa án Công lý Châu Âu (CJEU)

Cuộc chiến chuyển sang mặt trận pháp lý, và bước ngoặt đến vào tháng 12 năm 2023. Tòa án Công lý EU (CJEU) phán quyết rằng các quy tắc từ UEFA với FIFA cấm các giải đấu ly khai là vi phạm luật cạnh tranh của EU, cho rằng hai tổ chức này đã lạm dụng vị thế thống trị.

Phán quyết này không hợp pháp hóa Super League, nhưng đã giáng một đòn mạnh vào vị thế độc quyền của UEFA. Nó trở thành cơ sở pháp lý vững chắc để Real Madrid tự tin tiến hành vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại.

Đơn kiện chính thức

Với sự hậu thuẫn từ các phán quyết của tòa án, Real Madrid và công ty A22 Sports Management đã chính thức chuẩn bị hồ sơ khởi kiện UEFA, yêu cầu bồi thường một khoản tiền khổng lồ lên tới 4,5 tỷ euro. Con số này không phải là yêu cầu ngẫu nhiên. Theo các tài liệu, đây là khoản thiệt hại ước tính mà các CLB sáng lập đã phải gánh chịu do dự án không thể triển khai.

Doanh thu thương mại & tài trợ: Khoản bồi thường bao gồm các khoản doanh thu dự kiến từ các hợp đồng tài trợ và thương mại mà một giải đấu quy tụ những ngôi sao hàng đầu thế giới có thể thu hút.

Bản quyền truyền hình: Một phần lớn của số tiền 4,5 tỷ euro đến từ việc mất đi các hợp đồng bản quyền truyền hình béo bở, vốn được kỳ vọng sẽ cao hơn nhiều so với những gì UEFA đang chi trả cho Champions League.

Tiền vé & doanh thu ngày thi đấu: Real Madrid cũng tính toán thiệt hại từ việc bán vé, các dịch vụ trong sân vận động và các hoạt động thương mại khác trong những ngày diễn ra trận đấu của Super League.

Chấm dứt Super League đã làm ảnh hưởng rất lớn đến các câu lạc bộ

Phân tích các bên liên quan

Cuộc chiến xoay quanh Super League không chỉ là câu chuyện của Real Madrid với UEFA. Nó là một ván cờ phức tạp với nhiều bên tham gia, mỗi bên đều có những động cơ, mục tiêu và tầm ảnh hưởng riêng, từ những nhà lãnh đạo quyền lực, các CLB khổng lồ cho đến tiếng nói từ người hâm mộ.

Real Madrid và Florentino Pérez: Người tiên phong không lùi bước

Đối với Chủ tịch Florentino Pérez, Super League là một cuộc cách mạng cần thiết để cứu bóng đá. Ông cho rằng mô hình hiện tại không bền vững về tài chính và đang mất dần sức hấp dẫn với giới trẻ. Sự kiên trì của Pérez cho thấy quyết tâm sắt đá nhằm thay đổi trật tự hiện tại với bóng đá châu Âu.

UEFA: Người bảo vệ trật tự cũ

UEFA, do Chủ tịch Aleksander Čeferin lãnh đạo, xem mình là người bảo vệ mô hình thể thao truyền thống dựa trên thành tích lẫn cạnh tranh mở. Đối với họ, Super League là một dự án ích kỷ, đe dọa phá vỡ toàn bộ hệ thống bóng đá. Cuộc chiến pháp lý này không chỉ vì tiền, mà còn để bảo vệ quyền lực và mô hình mà họ đã xây dựng trong nhiều thập kỷ.

Với UEFA, Super League như 1 dự án ích kỉ

Các CLB khác: Từ đồng minh đến im lặng

12 CLB sáng lập ban đầu là một liên minh hùng mạnh, nhưng đã nhanh chóng tan rã. Như sau:

Sự rút lui của các CLB Anh: Sáu CLB Premier League đóng vai trò quan trọng trong sự sụp đổ nhanh chóng của Super League. Phản ứng dữ dội từ chính người hâm mộ họ, cùng với áp lực từ chính phủ Anh, đã buộc các đội bóng này phải nhanh chóng rút lui và đưa ra lời xin lỗi. Hiện tại, họ đều công khai giữ khoảng cách với bất kỳ ý tưởng tái khởi động nào của dự án.

Sự lung lay của các đồng minh: Barcelona, dù vẫn sát cánh cùng Real Madrid về mặt pháp lý, cũng cho thấy những dấu hiệu lung lay. Khó khăn tài chính nghiêm trọng khiến họ ủng hộ một giải đấu mang lại doanh thu cao hơn, nhưng áp lực chính trị và nội bộ cũng khiến họ phải thận trọng. Juventus, một trong ba trụ cột cuối cùng, cũng đã chính thức bắt đầu thủ tục rút khỏi dự án vào năm 2023, khiến Real Madrid với Barcelona ngày càng trở nên đơn độc.

Tác động đến phần còn lại của châu Âu: Các CLB nhỏ và vừa cùng các giải đấu quốc nội bên ngoài nhóm tinh hoa nhìn chung đều phản đối Super League. Họ lo ngại rằng giải đấu khép kín sẽ hút hết nguồn lực tài chính, tài năng và sự chú ý từ người hâm mộ, tạo ra một sự phân cực giàu nghèo không thể cứu vãn, hủy hoại tính cạnh tranh của các giải VĐQG.

Sự phân hóa này cho thấy cuộc chiến không chỉ có hai phe rõ rệt. Nó là một mạng lưới phức tạp của những lợi ích chồng chéo, nơi lòng trung thành có thể thay đổi và tương lai nhiều CLB phụ thuộc vào kết quả từ cuộc đối đầu giữa những gã khổng lồ.

Super League đã được sáng lập từ 12 clb hàng đầu châu Âu

Tương lai của bóng đá châu Âu hậu vụ kiện

Vụ kiện của Real Madrid không chỉ là một nỗ lực đòi bồi thường cho quá khứ, mà còn là động thái chiến lược nhằm định hình tương lai. Dù kết quả ra sao, cuộc chiến này chắc chắn sẽ để lại những tác động sâu sắc, lâu dài lên cấu trúc, mô hình kinh doanh và tính cạnh tranh của bóng đá châu Âu.

Super League phiên bản 2.0: Một giải đấu mở và cạnh tranh hơn?

Để giải quyết những chỉ trích, dự án Super League đã được làm mới với định dạng mở, dựa trên thành tích thể thao và có hệ thống lên xuống hạng, loại bỏ khái niệm thành viên sáng lập vĩnh viễn. Họ cũng đề xuất một nền tảng phát sóng trực tuyến cho phép người hâm mộ xem miễn phí các trận đấu, cho thấy nỗ lực hướng tới mô hình hấp dẫn hơn với công chúng.

Tác động đến Champions League và các giải quốc nội

Mối đe dọa từ Super League đã buộc UEFA phải hành động, tiêu biểu là việc thay đổi thể thức Champions League từ mùa giải 2024-2025 để tăng tính hấp dẫn. Nếu Real Madrid thắng kiện, quyền lực của UEFA sẽ suy yếu nghiêm trọng. Ngược lại, sự ra đời một giải đấu song song có thể gây ra sự phân mảnh, hỗn loạn và làm trầm trọng thêm khoảng cách giàu nghèo giữa các CLB.

Real Madrid thắng kiện thì sẽ ảnh hưởng lớn đến quyền lực của UEFA

Một cuộc chiến chưa có hồi kết

Vụ kiện trị giá 4,5 tỷ euro chỉ là một trận chiến trong cuộc chiến tranh tổng lực. Giới chuyên môn nhận định rằng cuộc chiến pháp lý này có thể kéo dài trong nhiều năm với kết quả vô cùng khó đoán. UEFA chắc chắn sẽ kháng cáo và sử dụng mọi công cụ pháp lý để bảo vệ vị thế của mình. Họ có thể lập luận rằng sự sụp đổ Super League là do phản ứng từ công chúng với chính trị, chứ không phải do hành động của họ.

Cuối cùng, đây không chỉ là cuộc đối đầu giữa Real Madrid và UEFA. Nó là cuộc xung đột giữa hai tầm nhìn hoàn toàn trái ngược về tương lai bóng đá. Một bên là mô hình truyền thống, bảo vệ trật tự lẫn sự đoàn kết của kim tự tháp bóng đá.

Bên còn lại là một mô hình kinh doanh hiện đại, do các CLB tự chủ, tìm cách tối đa hóa doanh thu, tạo ra sản phẩm giải trí đỉnh cao. Phán quyết tòa án sẽ là yếu tố quan trọng, nhưng tương lai thực sự của bóng đá châu Âu sẽ được quyết định bởi khả năng thỏa hiệp, sự thay đổi trong quan điểm từ các CLB và quan trọng nhất là tiếng nói của hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.

Liệu kết quả của vụ Real Madrid đòi UEFA bồi thường sẽ như thế nào?

>>>Xem thêm: Nghịch lý Liverpool “đốt” 446,5 triệu bảng vẫn thiếu người

Lời kết

Tin tức về vụ Real Madrid đòi UEFA bồi thường 4,5 tỷ euro đã vượt ra ngoài khuôn khổ của vụ kiện dân sự thông thường. Nó đã trở thành biểu tượng cho sự rạn nứt sâu sắc trong lòng bóng đá châu Âu, một cuộc đối đầu giữa quá khứ và tương lai, giữa truyền thống với thương mại hóa. Đây không chỉ là cuộc chiến về tiền bạc, mà là cuộc chiến về quyền kiểm soát linh hồn của môn thể thao vua.