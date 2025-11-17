Nhận định Nice – Olympique Marseille vào lúc 02:45 ngày 22/11

Nhận định Nice – Olympique Marseille hứa hẹn sẽ là một trận cầu tâm điểm và nảy lửa tại vòng 13 Ligue 1 2025/2026, khi hai đối thủ đầy duyên nợ của vùng Côte d’Azur chạm trán nhau trên sân Allianz Riviera. Trận đấu không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn là cuộc chiến vì danh dự và niềm kiêu hãnh của cả hai đội bóng.

Vài nét về phong độ của Nice – Olympique Marseille

Trước khi đi vào phân tích sâu hơn về các kèo đấu, việc nhìn lại chặng đường đã qua của hai đội là vô cùng cần thiết để có cái nhìn tổng quan nhất. Phong độ thi đấu gần đây chính là thước đo chính xác nhất cho sức mạnh và sự ổn định của mỗi câu lạc bộ trước thềm một trận derby căng thẳng.

Phong độ của Nice

Phía chủ nhà Nice đang trải qua một giai đoạn tương đối khó khăn với những kết quả không ổn định. Trong những trận đấu gần nhất tại Ligue 1 và cả đấu trường châu Âu, “Đại Bàng” đã phải nhận những thất bại đáng tiếc. Những kết quả này đã đẩy họ xuống nửa dưới của bảng xếp hạng.

Dù vậy, không thể phủ nhận nỗ lực của các học trò HLV trưởng khi họ vẫn có được những chiến thắng quan trọng, cho thấy sân nhà Allianz Riviera vẫn là một điểm tựa vững chắc. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Nice lúc này là sự thiếu ổn định trong cả tấn công lẫn phòng ngự, khiến họ có thể chơi rất hay trong một trận đấu nhưng lại bất ngờ sa sút ở trận kế tiếp.

Nice đang thi đấu khá phập phồng

Phong độ của Olympique Marseille

Trái ngược hoàn toàn với đối thủ, Olympique Marseille lại đang thể hiện một bộ mặt vô cùng đáng sợ ở mùa giải năm nay. Đội bóng thành phố cảng đang chễm chệ ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Ligue 1, chỉ sau gã khổng lồ PSG. Phong độ của họ là cực kỳ ấn tượng với chuỗi trận thắng liên tiếp, giúp họ tích lũy được những điểm số quan trọng trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Thầy trò HLV Roberto De Zerbi đang là một trong hai đội hiếm hoi tại giải đấu giữ được thành tích bất bại trên sân nhà. Ngay cả khi phải thi đấu trên sân khách, Marseille cũng thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn với những chiến thắng thuyết phục. Dù có thể gặp khó khăn ở đấu trường châu Âu, điều đó được dự báo sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý của họ khi trở lại đấu trường quốc nội, nơi họ đang duy trì một sức mạnh vượt trội.

Lịch sử đối đầu Nice – Olympique Marseille

Những cuộc đối đầu giữa Nice và Marseille trong quá khứ luôn diễn ra rất quyết liệt và không khoan nhượng, xứng danh là một trong những trận derby nóng bỏng nhất nước Pháp. Lịch sử đang nghiêng một chút về phía đội khách khi họ có thành tích tốt hơn trong các lần chạm trán.

Thống kê trong những trận đấu gần nhất giữa hai đội, Marseille đã giành được nhiều chiến thắng hơn so với Nice. Trung bình các trận đấu này thường có khá nhiều bàn thắng được ghi, cho thấy sự cởi mở và hấp dẫn trong lối chơi của cả hai. Điều này cho thấy Marseille thường là đội chiếm được ưu thế trong các cuộc đụng độ trực tiếp.

Tuy nhiên, nếu xét riêng các trận đấu diễn ra trên sân nhà Allianz Riviera của Nice, cán cân lại trở nên cân bằng hơn. “Đại Bàng” luôn thi đấu rất khó chịu mỗi khi được sự cổ vũ của khán giả nhà. Trong những lần gặp nhau gần đây, kết quả khá đa dạng và không theo một quy luật nào.

Bảng tỷ lệ kèo trận Nice – Olympique Marseille

Dựa trên phong độ và vị thế hiện tại của hai đội, không có gì ngạc nhiên khi các nhà cái đánh giá Olympique Marseille là đội cửa trên trong trận đấu này.

Soi kèo Nice – Olympique Marseille chi tiết

Để có thể đưa ra những lựa chọn đầu tư chính xác, chúng ta cần đi sâu vào phân tích từng loại kèo cụ thể, dựa trên những con số thống kê và nhận định chuyên sâu.

Kèo chấp

Marseille đang có phong độ rất cao, đủ sức vượt qua kèo chấp. Dù vậy, Nice với lợi thế sân nhà và quyết tâm của một trận derby hoàn toàn có thể gây khó khăn.

Dự đoán: Marseille -0.5

Kèo Châu Âu

Lựa chọn Marseille giành chiến thắng là phương án an toàn và hợp lý nhất. Phong độ của họ ở giải quốc nội là quá ấn tượng để có thể bị một Nice đang bất ổn cản bước.

Dự đoán: Marseille thắng

Kèo Tài Xỉu

Hàng công của Marseille đang thi đấu bùng nổ, trong khi hàng thủ của Nice lại thiếu chắc chắn. Lịch sử đối đầu cũng thường có nhiều bàn thắng, vì vậy cửa Tài là một lựa chọn sáng giá.

Dự đoán: Tài 2.75

Dự đoán tỷ số

Dựa trên tất cả những phân tích về phong độ, lịch sử đối đầu và các tỷ lệ kèo, một chiến thắng cho đội khách Marseille là kết quả được dự báo trước. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà và tính chất của một trận derby, Nice được kỳ vọng sẽ gây ra nhiều khó khăn và có thể ghi được bàn thắng danh dự.

Dự đoán tỷ số: Nice 1-3 Olympique Marseille

Đội khách sẽ có được 3 điểm quan trọng trong trận đấu này

Tổng kết

Trận derby Côte d’Azur giữa Nice vs Olympique Marseille vào ngày 22/11 Xoilac hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một bữa tiệc bóng đá đỉnh cao, đầy kịch tính và cảm xúc. Marseille với phong độ vượt trội cùng dàn cầu thủ chất lượng đang được đánh giá cao hơn, có nhiều khả năng giành trọn ba điểm.